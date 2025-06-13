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Иран сообщил об ударах Израиля по объектам гражданской инфраструктуры страны
Автор:Редакция news.by
Иран сообщил об ударах Израиля по объектам гражданской инфраструктуры страныnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9faa7e0c-7307-4bdd-9368-251d25deb77b/conversions/eba83da7-0894-405e-b611-4a5f263bce61-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9faa7e0c-7307-4bdd-9368-251d25deb77b/conversions/eba83da7-0894-405e-b611-4a5f263bce61-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9faa7e0c-7307-4bdd-9368-251d25deb77b/conversions/eba83da7-0894-405e-b611-4a5f263bce61-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9faa7e0c-7307-4bdd-9368-251d25deb77b/conversions/eba83da7-0894-405e-b611-4a5f263bce61-xl-___webp_1920.webp 1920w
Мирные жители, включая детей, стали жертвами ночной атаки Израиля по Ирану. Такое заявление сделал министр внутренних дел исламской республики Эскандар Момени, пишет ТАСС.
"Выражаю соболезнование иранскому народу в связи с мученической кончиной ряда военачальников и ученых-атомщиков, а также мирных жителей, включая детей. Мы решительно осуждаем это трусливое и бесчеловечное преступление. Нет сомнений, что виновных ждет суровое возмездие", - сказал он в эфире гостелерадиокомпании.
Фото: РИА Новости