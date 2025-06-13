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Иран сообщил об ударах Израиля по объектам гражданской инфраструктуры страны

Иран сообщил об ударах Израиля по объектам гражданской инфраструктуры страны

Мирные жители, включая детей, стали жертвами ночной атаки Израиля по Ирану. Такое заявление сделал министр внутренних дел исламской республики Эскандар Момени, пишет ТАСС.

"Выражаю соболезнование иранскому народу в связи с мученической кончиной ряда военачальников и ученых-атомщиков, а также мирных жителей, включая детей. Мы решительно осуждаем это трусливое и бесчеловечное преступление. Нет сомнений, что виновных ждет суровое возмездие", - сказал он в эфире гостелерадиокомпании.

Фото: РИА Новости

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