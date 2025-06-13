Иран сообщил об ударах Израиля по объектам гражданской инфраструктуры страны

"Выражаю соболезнование иранскому народу в связи с мученической кончиной ряда военачальников и ученых-атомщиков, а также мирных жителей, включая детей. Мы решительно осуждаем это трусливое и бесчеловечное преступление. Нет сомнений, что виновных ждет суровое возмездие", - сказал он в эфире гостелерадиокомпании.