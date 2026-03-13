3.72 BYN
2.93 BYN
3.38 BYN
Иран заявил, что провел самый мощный обстрел Израиля с начала конфликта
Автор:Редакция news.by
Иран провел самый мощный с начала конфликта ракетный обстрел территории Израиля. Об этом сообщил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Маджид Мусави, пишет ТАСС.
"Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения израильского режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем", - написал он в X.