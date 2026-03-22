Иран заявил о сбитом истребителе F-15
Автор:Редакция news.by
Конфликт на Ближнем Востоке остается в острой фазе. Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами.
Иран утверждает, что сбил еще один истребитель F-15 к югу от острова Ормуз между ОАЭ и территориальными водами Ирана в районе острова Кешм.
В Сети появились кадры мощных взрывов в Петах-Тикве и Тель-Авиве. Сообщается о 10 пострадавших и разрушениях зданий.
Председатель парламента Ирана предупредил, что Тегеран в ответ на атаки по иранской энергоинфраструктуре нанесет удары по объектам энергетики на всем Ближнем Востоке, из-за чего цены на нефть надолго вырастут.
Напомним, ранее президент США заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то США уничтожат электростанции Исламской Республики и начнут с самой крупной.