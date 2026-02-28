Иранские военные применили гиперзвуковую ракету "Фаттах"

Тегеран ответил на агрессию серией ударов по территории еврейского государства и 14 американским военным объектам в регионе. Были задействованы в том числе гиперзвуковые ракеты "Фаттах" с тяжелыми боеголовками.

Повреждения получили и гражданские объекты, в том числе несколько жилых зданий в столице Бахрейна Манами. Один человек погиб и семеро пострадали в результате атаки на аэропорт Абу-Даби. Сообщается о нескольких пожарах после прилета беспилотников и ракет.

В Дубае загорелась территория порта Джабаль-Али. Повреждения после прилета иранского беспилотника получил международный аэропорт Кувейта. США заявили о минимальных повреждениях на своих объектах. У Израиля есть попадания и повреждения в районах Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, пожары от обломков, 2 человека погибло, более 120 раненых. Нарушены авиаперевозки, есть сбои нефтяной логистики.