Иранские военные применили гиперзвуковую ракету "Фаттах"
Тегеран ответил на агрессию серией ударов по территории еврейского государства и 14 американским военным объектам в регионе. Были задействованы в том числе гиперзвуковые ракеты "Фаттах" с тяжелыми боеголовками.
Повреждения получили и гражданские объекты, в том числе несколько жилых зданий в столице Бахрейна Манами. Один человек погиб и семеро пострадали в результате атаки на аэропорт Абу-Даби. Сообщается о нескольких пожарах после прилета беспилотников и ракет.
В Дубае загорелась территория порта Джабаль-Али. Повреждения после прилета иранского беспилотника получил международный аэропорт Кувейта. США заявили о минимальных повреждениях на своих объектах. У Израиля есть попадания и повреждения в районах Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, пожары от обломков, 2 человека погибло, более 120 раненых. Нарушены авиаперевозки, есть сбои нефтяной логистики.
Эксперты прогнозируют рост цен на черное золото до 100 долларов за баррель. Трамп уже предупредил, что Иран ждет еще более сильный удар в случае ответной атаки. Иран только что заявил, что 1 марта нанесет очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. "Лучше бы они не делали этого", - отметил американский лидер в соцсети.