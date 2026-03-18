Иранцы выступают за нынешний курс руководства

Поддержка правительства в Иране не прекращается. В Тегеране и других городах регулярно проходят массовые демонстрации. Люди выступают за нынешний курс руководства и против внешней военной агрессии. В руках - национальные флаги и плакаты.

Ранее Трамп, комментируя шествия иранцев, заявил, что это якобы фейки и технологии искусственного интеллекта, ведь, по его словам, там просто не может быть такого количества людей. Однако участники акций уверяют: "Мы будем стоять на площадях до тех пор, пока эта война не закончится в нашу пользу".