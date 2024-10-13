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Исламисты Гамбурга потребовали создать халифат в Германии

Порядка 5 тысяч исламистов из Ливана, Турции, Палестины и Афганистана вышли на демонстрацию в Гамбурге за создание Всемирного халифата.

Среди требований также внедрение шариата не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. По информации СМИ, митингующие - это беженцы, уже интегрированные в общество, которые теперь требуют сделать Германию халифатом.

Всего в ФРГ проживает около 5,5 млн  человек, исповедующих ислам, что составляет почти 7 % от населения страны.

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