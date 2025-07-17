Испания обошла Германию по числу просителей убежища в Евросоюзе

Германия лишается не только титула ведущей экономики ЕС, но и самого популярного направления для мигрантов. В этом ее обходит Испания.

Согласно последнему отчету, в мае было подано 64 тысячи заявлений о предоставлении убежища в ЕС, что почти на четверть меньше, чем в том же месяце 2024 года. Это произошло из-за резкого сокращения количества сирийских заявлений - после отстранения от власти бывшего президента Башара Асада.