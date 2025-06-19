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Испания заблокирует повышение расходов на оборону для стран - членов НАТО
Автор:Редакция news.by
Испанская газета El País сообщает, что Испания заблокирует повышение расходов на оборону для стран - членов НАТО. По требованию президента США Дональда Трампа, на военные нужды следует тратить не менее 5 % от ВВП.
В Мадриде считают, что такой резкий рост расходов принесет больше вреда, чем пользы. Пока готовы тратиться лишь поляки и прибалты, но только потому, что они хотят расходовать деньги, взятые в кредит или полученные в подарок от Брюсселя.
Норма повысить расходы до 5 % может не получить поддержки - в НАТО решения должны приниматься единогласно.