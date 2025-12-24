Испанские военные продолжат службу в Латвии до конца 2026 года. Это часть более широкого решения правительства о продлении участия вооруженных сил и гражданской гвардии в зарубежных миссиях. Сегодня около 4 тыс. испанских военных служат в 15 странах мира.