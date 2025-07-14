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Испанцы требуют выгнать всех приезжих. Какие события вызвали настоящий бунт в стране
В Испании бушуют антимигрантские беспорядки. Конфликт между коренными испанцами и мигрантами охватывает все новые регионы. Отметим, в конце минувшей недели группа марокканцев напала на пожилого испанца. Его хотели ограбить, но ничего ценного не нашли. В итоге 87-летнего старика жестоко избили, после чего опубликовали видео с избиением в Twitter, подписав "Так будет с каждой белой псиной".
Это вызвало настоящий бунт среди испанской молодежи. Они пришли в африканский квартал и стали массово калечить мигрантов. В ход пошли бутылки, палки, подручные средства и даже холодное оружие. Есть пострадавшие.
На юго-восток направлены дополнительные силы полиции и армии. Там удалось нормализовать ситуацию, но в других регионах не получается. Испанцы требуют выгнать из страны всех мигрантов.
Для справки.
Во многих городах приезжие составляют до 30 % населения. В основном это выходцы из Марокко и Алжира. Работают они в сельском хозяйстве и платят им копейки. Хотя раньше европейские политики обещали им чуть ли не золотые горы.