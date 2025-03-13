Исполнители теракта в "Крокусе" рассматривали Красную площадь как объект атаки

Четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье перед атакой на концертный зал рассматривали и другие объекты для совершения теракта, в том числе на Красной площади и синагоге в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.

"Они приезжали на Красную площадь, побывали рядом с синагогой недалеко от станции метро "Чистые пруды", а также в ТЦ "МЕГА Белая Дача". Там они осматривали обстановку, прикидывали возможность совершения в этих местах теракта", - сказал он.

По словам Власова, перед нападением на "Крокус" они также приезжали туда и вели разведку, чтобы потом им легче был осуществить свой замысел.

Ранее также сообщалось, что три фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале в "Крокус Сити Холле" планировали еще один теракт на набережной города Каспийска в Дагестане с помощью самодельного взрывного устройства.