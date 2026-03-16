Использовали в качестве скота: как издевались европейцы над африканцами

Страны африканского континента хотят призвать Запад к ответу за эпоху рабства. В документах все деяния Старого Света называют "преступлением против человечества".

Отдельная тема в них - варварское отношение к людям. Пленными африканцами забивали тюрьмы-трюмы, где не особо заботились, сколько из них доедет до пункта назначения.

Условия жизни были попросту невыносимыми. Подчас долгого плавания погибали в среднем от 15 до 30 % рабов на каждом судне. Рабы тысячами умирали от адской жары в тюрьме. Среди них свирепствовали чума, тиф, оспа, дизентерия. Захватчики действовали цинично и абсолютно бездушно. Когда ресурсы заканчивались, работорговцы выбрасывали самых слабых за борт, а позже требовали страховую компенсацию за потерянный "груз".

Цитата из книги Уолтера Родни "Как Европа сделала Африку отсталой"

Охота на живой товар велась жестко и бесцеремонно. Многие африканцы, особенно женщины и дети, гибли во время таких хищных набегов, а пленников сотнями тысяч использовали как рабочий скот на сахарных, табачных и хлопковых плантациях, а также в рудниках.

Капиталисты столетиями насильно вывозили миллионы африканцев в разные страны, особенное внимание уделяли самым молодым и здоровым людям. Таким образом европейцы обрекли континент на долгую и мучительную стагнацию. Огромный отток приостановил прирост населения на огромных территориях Западной Африки, тогда как другие части мира в это время, напротив, переживали довольно сильный демографический взрыв.

Цитата из книги Уолтера Родни "Как Европа сделала Африку отсталой"

Рабочая сила грубо выкачивалась, что зачастую становилось причиной африканского голода, ведь трудиться там попросту было некому. 

Между тем в Европе рост населения был главным драйвером развития, обеспечивал увеличение рабочей силы и усиление спроса в экономике.

Кто заплатит за преступления европейцев в Африке. О чем молчат колонизаторы. Кто пытался сохранить чистые руки при полных карманах. Ответы на эти вопросы - в проекте "Понятная политика".

