Использовали в качестве скота: как издевались европейцы над африканцами
Страны африканского континента хотят призвать Запад к ответу за эпоху рабства. В документах все деяния Старого Света называют "преступлением против человечества".
Отдельная тема в них - варварское отношение к людям. Пленными африканцами забивали тюрьмы-трюмы, где не особо заботились, сколько из них доедет до пункта назначения.
Условия жизни были попросту невыносимыми. Подчас долгого плавания погибали в среднем от 15 до 30 % рабов на каждом судне. Рабы тысячами умирали от адской жары в тюрьме. Среди них свирепствовали чума, тиф, оспа, дизентерия. Захватчики действовали цинично и абсолютно бездушно. Когда ресурсы заканчивались, работорговцы выбрасывали самых слабых за борт, а позже требовали страховую компенсацию за потерянный "груз".
Охота на живой товар велась жестко и бесцеремонно. Многие африканцы, особенно женщины и дети, гибли во время таких хищных набегов, а пленников сотнями тысяч использовали как рабочий скот на сахарных, табачных и хлопковых плантациях, а также в рудниках.
Капиталисты столетиями насильно вывозили миллионы африканцев в разные страны, особенное внимание уделяли самым молодым и здоровым людям. Таким образом европейцы обрекли континент на долгую и мучительную стагнацию. Огромный отток приостановил прирост населения на огромных территориях Западной Африки, тогда как другие части мира в это время, напротив, переживали довольно сильный демографический взрыв.
Рабочая сила грубо выкачивалась, что зачастую становилось причиной африканского голода, ведь трудиться там попросту было некому.
Между тем в Европе рост населения был главным драйвером развития, обеспечивал увеличение рабочей силы и усиление спроса в экономике.
