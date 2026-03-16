От работорговли до финансовой кабалы: за что сегодня Африка требует репараций от Европы

Африканские страны хотят призвать Запад к ответу за эпоху рабства и потребовать репарации. Иски в международный суд ООН получат Великобритания, Испания, Португалия и Франция.

С 18-го века африканский континент потерял не менее 30 млн человек, и это не просто цифры. Это сожженные города, разрушенные государства, вывезенные насильно люди и будущее, растоптанное ради чужой наживы.

Завоевание и разграбление европейскими государствами Африки впору назвать одной из самых позорных страниц в истории человечества. На протяжении столетий европейские колонизаторы не просто варварски похищали людей, нагло растаскивали природные богатства Черного континента, но и превратили в кошмар жизнь его коренных обитателей.

Скриншот экрана сайта "Синьхуа Новости" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d9ffb78-d990-4499-a42d-70e6108d3947/conversions/f72b0710-9a8f-4d36-a67a-550be2ecc5fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d9ffb78-d990-4499-a42d-70e6108d3947/conversions/f72b0710-9a8f-4d36-a67a-550be2ecc5fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d9ffb78-d990-4499-a42d-70e6108d3947/conversions/f72b0710-9a8f-4d36-a67a-550be2ecc5fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d9ffb78-d990-4499-a42d-70e6108d3947/conversions/f72b0710-9a8f-4d36-a67a-550be2ecc5fc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Именно британцы одними из первых занялись этим бесчеловечным бизнесом, а уже к 18-му веку стали лидером атлантической работорговли и активно поставляли пленников даже в чужие колонии.

Скриншот экрана сайта СБ. Беларусь сегодня news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9970bc4-cd07-4ff4-8bd6-5d87502303e8/conversions/0307a189-29ab-4017-b6e9-8a99d8af7e3a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9970bc4-cd07-4ff4-8bd6-5d87502303e8/conversions/0307a189-29ab-4017-b6e9-8a99d8af7e3a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9970bc4-cd07-4ff4-8bd6-5d87502303e8/conversions/0307a189-29ab-4017-b6e9-8a99d8af7e3a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9970bc4-cd07-4ff4-8bd6-5d87502303e8/conversions/0307a189-29ab-4017-b6e9-8a99d8af7e3a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Скриншот экрана сайта Dzen.ru news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efaab335-50b7-4ada-86cd-7a612d428826/conversions/86b4674f-cd73-44a6-86d4-2e399bbfde7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efaab335-50b7-4ada-86cd-7a612d428826/conversions/86b4674f-cd73-44a6-86d4-2e399bbfde7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efaab335-50b7-4ada-86cd-7a612d428826/conversions/86b4674f-cd73-44a6-86d4-2e399bbfde7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efaab335-50b7-4ada-86cd-7a612d428826/conversions/86b4674f-cd73-44a6-86d4-2e399bbfde7f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Получается, что хваленая британская промышленная революция строилась буквально на костях африканских стран.

Скриншот экрана сайта "Синьхуа Новости" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6216b34-bb3a-496f-9540-5cc69377fe05/conversions/ff73d29d-90a3-4392-8943-0789ebf01d90-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6216b34-bb3a-496f-9540-5cc69377fe05/conversions/ff73d29d-90a3-4392-8943-0789ebf01d90-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6216b34-bb3a-496f-9540-5cc69377fe05/conversions/ff73d29d-90a3-4392-8943-0789ebf01d90-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6216b34-bb3a-496f-9540-5cc69377fe05/conversions/ff73d29d-90a3-4392-8943-0789ebf01d90-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отдельный уровень цинизма - добыча англичанами рабов руками самих же африканцев. "Торговых" агентов называли "помбейруш" (слово пошло от португальских захватчиков).

Скриншот экрана сайта Федерального портала Истории России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5238605a-678e-4ff0-beb8-22c520d647cc/conversions/7c26b631-e459-46dc-a1c6-b36066f76df9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5238605a-678e-4ff0-beb8-22c520d647cc/conversions/7c26b631-e459-46dc-a1c6-b36066f76df9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5238605a-678e-4ff0-beb8-22c520d647cc/conversions/7c26b631-e459-46dc-a1c6-b36066f76df9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5238605a-678e-4ff0-beb8-22c520d647cc/conversions/7c26b631-e459-46dc-a1c6-b36066f76df9-xl-___webp_1920.webp 1920w

В январе 2019 года Министерство иностранных дел Великобритании вынуждено было признать, что страна уничтожает тысячи документов, связанных с геноцидом кенийцев в ходе восстания Мау-Мау в 1950 году и уничтожения буров в ходе войны в 1901 году. К слову, в 2016-м Кения пыталась подать в суд на Лондон из-за тех убийств, однако британский суд отказался брать дело в разработку из-за "истечения 50-летнего срока".

В 1807 году британский парламент запретил ввоз новых рабов в колонии, но решение оказалось с двойным дном. Рабство выдыхаться и не думало.

Скриншот экрана сайта Делового журнала "Профиль" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1bf3d0c-42e0-4cb1-abc7-3a07e99f4625/conversions/f8ae5ae0-4922-482e-b8d0-5a107e5d8bf9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1bf3d0c-42e0-4cb1-abc7-3a07e99f4625/conversions/f8ae5ae0-4922-482e-b8d0-5a107e5d8bf9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1bf3d0c-42e0-4cb1-abc7-3a07e99f4625/conversions/f8ae5ae0-4922-482e-b8d0-5a107e5d8bf9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1bf3d0c-42e0-4cb1-abc7-3a07e99f4625/conversions/f8ae5ae0-4922-482e-b8d0-5a107e5d8bf9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще спустя четверть века рабство вроде отменили и даже попытались загладить вину деньгами, но и здесь нагло обманули.

Скриншот экрана сайта Минфин - все о финансах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dedaa4c8-d6a7-43ff-a1e3-636a93eb1a99/conversions/e9e003cc-e434-419a-85fe-9cc54c0c563f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dedaa4c8-d6a7-43ff-a1e3-636a93eb1a99/conversions/e9e003cc-e434-419a-85fe-9cc54c0c563f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dedaa4c8-d6a7-43ff-a1e3-636a93eb1a99/conversions/e9e003cc-e434-419a-85fe-9cc54c0c563f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dedaa4c8-d6a7-43ff-a1e3-636a93eb1a99/conversions/e9e003cc-e434-419a-85fe-9cc54c0c563f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Франция поступила с Африкой еще хитрее Испании. Она не вывозила рабов также бесконечно как Великобритания и Португалия, но предложила не менее страшное рабство - финансовое, и в нем Париж преуспел. И по сей день пятая республика продолжает безбожно "доить" многие африканские страны.

Скриншот экрана сайта Dzen.ru news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d3b5646-fa81-41fd-bb91-6ea285cc0c83/conversions/2e85dc71-8a84-4d9f-9ccd-f2f5378fc1ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d3b5646-fa81-41fd-bb91-6ea285cc0c83/conversions/2e85dc71-8a84-4d9f-9ccd-f2f5378fc1ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d3b5646-fa81-41fd-bb91-6ea285cc0c83/conversions/2e85dc71-8a84-4d9f-9ccd-f2f5378fc1ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d3b5646-fa81-41fd-bb91-6ea285cc0c83/conversions/2e85dc71-8a84-4d9f-9ccd-f2f5378fc1ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как следствие, во многих бывших французских колониях все основные экономические активы стран находятся в руках французских владельцев. Например, в Кот-д’Ивуаре французские компании владеют и контролируют все основные коммунальные предприятия - водоснабжение, электроснабжение, телефонную связь, транспорт, порты и крупные банки. То же самое наблюдается в торговле, строительстве и сельском хозяйстве.

Те же Камерун, Конго, Бенин и другие африканские государства даже вынуждены, например, закупать оружие только через Францию. Лучше всего сказал про роль Африки для Парижа бывший президент Франции Жак Ширак.

Цитата Жака Ширака об Африке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1c39f4e-93ff-41d7-b632-f49dec8d3284/conversions/333f21d6-6e83-4c36-84a2-589a923a5dd0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1c39f4e-93ff-41d7-b632-f49dec8d3284/conversions/333f21d6-6e83-4c36-84a2-589a923a5dd0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1c39f4e-93ff-41d7-b632-f49dec8d3284/conversions/333f21d6-6e83-4c36-84a2-589a923a5dd0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1c39f4e-93ff-41d7-b632-f49dec8d3284/conversions/333f21d6-6e83-4c36-84a2-589a923a5dd0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Получается, что оценить ущерб африканскому континенту почти невозможно. 30 млн вывезенных рабов - цифра наверняка не полная - если считать с погибшими, может быть, наберется и все 100 млн. Но британцы в одном из докладов и вовсе заявили, что "рабов вывезли меньше 1 млн ". Никто не поверил в такое наглое преуменьшение британских "заслуг".

Кто заплатит за преступления европейцев в Африке. О чем молчат колонизаторы. Кто пытался сохранить чистые руки при полных карманах. Ответы на эти вопросы - в проекте "Понятная политика".