Истребители ВВС Израиля ночью атаковали десятки целей в районе Тегерана

Истребители ВВС Израиля ночью нанесли удары по десяткам различных целей в районе Тегерана, включая инфраструктуру противовоздушной обороны Ирана. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение ночи ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей, включая инфраструктуру ракет класса "земля - воздух", в рамках усилий по нанесению ущерба возможностям противовоздушной обороны иранского режима в районе Тегерана", - говорится в заявлении.