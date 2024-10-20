Итоги продажи электромобилей в ЕС неутешительны

В ЕС подбили статистику продаж электрических автомобилей. Итоги неутешительны. Сбыт якобы экологичного транспорта в последний месяц весны и на протяжении всего лета падал, в августе достиг трехлетнего минимума.

Автогиганты вложили миллиарды долларов в разработку электромобилей, а спрос потребителей на них значительно снизился: число регистраций электрокаров упало до 22 %, сами продажи - на 44 %.

Это привело к значительным финансовым потерям на основных рынках Германии, Франции и Италии. Европейская ассоциация автопроизводителей потребовала "срочных действий" для предотвращения дальнейшего спада.