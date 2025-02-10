Судя по все новым подробностям, утекающим в прессу, американское агентство USAID было настоящей клоакой. Воровство там оседлало коррупцию и погоняло транжирством.

Глава этой структуры получила в качестве жалования 540 тыс. долларов, при этом ее состояние выросло на 23 млн. За счет этой организации кормились террористы, причем в буквальном смысле (на провиант для вооруженных радикальных группировок потрачены 120 млн долларов). USAID даже оплатило обучение в колледже будущему главе "Аль-Каиды".

Агентство финансировало либеральные проамериканские СМИ по всему миру. От USAID, например, получали деньги британская Би-би-си, польская "Газета выборча", 90 % украинских СМИ, оппозиционные российские и белорусские медиа.

Премьер Орбан заявил, что USAID финансировало организации, которые пытались свергнуть правительство Венгрии. Такие же получали деньги НКО в Грузии в дни недавнего майдана и в Украине в ходе майдана в 2014 году.