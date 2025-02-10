3.45 RUB
3.39 USD
3.52 EUR
Из USAID уволены 97 % сотрудников - кого агентство успело профинансировать за годы работы
Судя по все новым подробностям, утекающим в прессу, американское агентство USAID было настоящей клоакой. Воровство там оседлало коррупцию и погоняло транжирством.
Глава этой структуры получила в качестве жалования 540 тыс. долларов, при этом ее состояние выросло на 23 млн. За счет этой организации кормились террористы, причем в буквальном смысле (на провиант для вооруженных радикальных группировок потрачены 120 млн долларов). USAID даже оплатило обучение в колледже будущему главе "Аль-Каиды".
Агентство финансировало либеральные проамериканские СМИ по всему миру. От USAID, например, получали деньги британская Би-би-си, польская "Газета выборча", 90 % украинских СМИ, оппозиционные российские и белорусские медиа.
Премьер Орбан заявил, что USAID финансировало организации, которые пытались свергнуть правительство Венгрии. Такие же получали деньги НКО в Грузии в дни недавнего майдана и в Украине в ходе майдана в 2014 году.
За расчистку этих авгиевых конюшен взялся Белый дом. Из USAID уволены 97 % сотрудников. Приглядывается Белый дом и к "Радио Свобода", здесь уже ушел гендиректор, осталось лишь принять решение об остановке финансирования. Поскольку для этого не нужен отдельный закон, закрыть "Радио Свобода" можно росчерком пера Трампа, как он это любит.