Из британских больниц могут уволить более 100 тыс. сотрудников

В Великобритании из больниц могут уволить более 100 тыс. работников в рамках масштабной реорганизации и жесткого сокращения расходов. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на The Guardian.

Масштабы надвигающейся потери рабочих мест настолько велики, что руководители Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) призвали казначейство покрыть сопутствующие расходы, которые, по их словам, могут превысить 2 млрд фунтов стерлингов, поскольку у них нет денег.

Генеральный директор NHS England Джим Макки поручил 215 трастам, оказывающим медицинские услуги по всей Англии, сократить расходы на свои корпоративные функции, такие как кадры, финансы и коммуникации, на 50 % к концу года.

По информации Конфедерации NHS, некоторые фонды считают, что соблюдение этого указа может вынудить их сократить от 3 % до 11 % всей своей рабочей силы. Если это реализовать во всех 215 филиалах, то это может привести к потере от 41,1 тыс. до 150,7 тыс. рабочих мест.