Попытки атак украинских БПЛА продолжаются, несмотря на объявленное Россией перемирия ко Дню Победы.

13-ть аэропортов на юге РФ приостановили работу из-за попадания беспилотника ВСУ в административное здание. К счастью, персонал не пострадал.

Согласно перемирию, с 8-ого по 10-е мая все группировки российских войск в зоне СВО прекратят боевые действия. Минообороны России призвал Украину последовать зеркально. Однако, судя по всему, киевский режим инициативу отверг.