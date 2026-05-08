Из-за атак БПЛА ВСУ 13 аэропортов России приостановили работу

Попытки атак украинских БПЛА продолжаются, несмотря на объявленное Россией перемирия ко Дню Победы.

13-ть аэропортов на юге РФ приостановили работу из-за попадания беспилотника ВСУ в административное здание. К счастью, персонал не пострадал.

Согласно перемирию, с 8-ого по 10-е мая все группировки российских войск в зоне СВО прекратят боевые действия. Минообороны России призвал Украину последовать зеркально. Однако, судя по всему, киевский режим инициативу отверг.

Ночью на 8-ое мая российские средства ПВО уничтожили более 260 украинских БПЛА. Вместе с тем, ВСУ второй день атакуют Пермский край: киевские дроны ударили по промышленным площадкам. В регионе действует режим беспилотной опасности.

