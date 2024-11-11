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Из-за геноцида эскимосов: в Гренландии хотят провести референдум об отделении от Дании
Шансы Трампа купить Гренландию резко выросли - на крупнейшем острове планеты собираются провести референдум об отделении от Дании.
К этому жителей подтолкнул недавно вспыхнувший скандал. Всплыли документы, которые обнаруживают факт геноцида, проводимого официальным Копенгагеном в 1960-1970-е годы. Оказалось, что в отношении гренландцев датчане реализовывали программу принудительного снижения рождаемости - островитянок, часто тайком от них самих, подвергали действию контрацептивов. Жертвами программы стала половина женщин Гренландии.
С учетом того резонанса, который получила эта чудовищная история, шансы на победу сторонников независимости резко возрастают - в такой ситуации план Трампа присоединить Гренландию к США выглядит не столь уж и безумным.
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