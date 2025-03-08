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Из-за наводнения в Аргентине погибли 10 человек
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f1af332-6497-46a7-8218-763f7872ce49/3cdde1e3-9e16-46fd-8d72-f1dfe1df88d6.jpg2025-03-08T09:21:15.000000Z00
Масштабное наводнение произошло в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Стихия унесла жизни по меньшей мере 10 человек. Десятки кварталов города Баия-Бланка ушли под воду. Закрыт аэропорт, а некоторые подъездные пути к городу серьезно повреждены.
Началась массовая эвакуация населения. На помощь спасателям направлена армия. В ближайшие часы там ожидается новый грозовой фронт.