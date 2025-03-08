Из-за наводнения в Аргентине погибли 10 человек

Масштабное наводнение произошло в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Стихия унесла жизни по меньшей мере 10 человек. Десятки кварталов города Баия-Бланка ушли под воду. Закрыт аэропорт, а некоторые подъездные пути к городу серьезно повреждены.