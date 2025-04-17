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Из-за отмены грантов Гарвард приостановил исследования туберкулеза и космических полетов
Ученые Гарвардского университета останавливают исследования туберкулеза и полетов в космос из-за отмены грантов со стороны Министерства внутренней безопасности США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).
Ранее министерство аннулировало два гранта для Гарварда на общую сумму более 2,7 млн долларов.
Иммунолог Сара Форчун сообщила изданию, что через несколько часов после отмены грантов получила указание прекратить работу по исследованию туберкулеза. Вместе с этим получил указание "немедленно прекратить" исследования бокового амиотрофического склероза, также известного как болезнь Шарко профессор Гарварда Дэвид Уолт. "Если этот проект ликвидируют, а это, скорее всего, произойдет, а затем ликвидируют другие проекты, то погибнут люди", - считает исследователь. Также указания были даны в отношении исследований космических полетов и лучевой болезни.
Администрация президента США Дональда Трампа потребовала внести изменения в политику учебного заведения, обосновав их защитой студентов еврейского происхождения от антисемитизма. По информации NYT, Гарвард пытался сотрудничать с Белым домом, но позже администрация США расширила список требований, "добавив пункты, никак не связанные с антисемитизмом". Президент Гарвардского университета Алан Гарбер отказался выполнять данные требования.