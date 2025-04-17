Из-за отмены грантов Гарвард приостановил исследования туберкулеза и космических полетов

Ученые Гарвардского университета останавливают исследования туберкулеза и полетов в космос из-за отмены грантов со стороны Министерства внутренней безопасности США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

Иммунолог Сара Форчун сообщила изданию, что через несколько часов после отмены грантов получила указание прекратить работу по исследованию туберкулеза. Вместе с этим получил указание "немедленно прекратить" исследования бокового амиотрофического склероза, также известного как болезнь Шарко профессор Гарварда Дэвид Уолт. "Если этот проект ликвидируют, а это, скорее всего, произойдет, а затем ликвидируют другие проекты, то погибнут люди", - считает исследователь. Также указания были даны в отношении исследований космических полетов и лучевой болезни.