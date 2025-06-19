3.78 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
Из-за политики Трампа около 1 млн нелегалов уехали из США
Независимая исследовательская организация "Центр миграционных исследований" со ссылкой на данные Бюро трудовой статистики США сообщила, что около 1 млн незаконно проживающих в США иностранцев уехали из страны, после того, как президент Дональд Трамп в начале 2025 года начал борьбу с нелегальной миграцией, пишет БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.
"Наш анализ необработанных данных показывает, что с января по май 2025 года общее число иностранцев - работающих и неработающих - сократилось на 957 тыс. человек", - говорится в докладе организации.
Согласно предварительной оценке специалистов, по состоянию на май 2025 года в США проживали 14,8 млн нелегальных мигрантов - на 1 млн меньше, чем в январе. По мнению авторов доклада, иностранцы без американского гражданства "покидают страну в связи с победой Трампа на президентских выборах и активизацией усилий правоохранительных органов" по выдворению мигрантов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу же после инаугурации он подписал указ о введении на границе Соединенных Штатов с Мексикой режима ЧС. Трамп заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.