Из-за политики Трампа около 1 млн нелегалов уехали из США

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Независимая исследовательская организация "Центр миграционных исследований" со ссылкой на данные Бюро трудовой статистики США сообщила, что около 1 млн незаконно проживающих в США иностранцев уехали из страны, после того, как президент Дональд Трамп в начале 2025 года начал борьбу с нелегальной миграцией, пишет БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

"Наш анализ необработанных данных показывает, что с января по май 2025 года общее число иностранцев - работающих и неработающих - сократилось на 957 тыс. человек", - говорится в докладе организации.

Согласно предварительной оценке специалистов, по состоянию на май 2025 года в США проживали 14,8 млн нелегальных мигрантов - на 1 млн меньше, чем в январе. По мнению авторов доклада, иностранцы без американского гражданства "покидают страну в связи с победой Трампа на президентских выборах и активизацией усилий правоохранительных органов" по выдворению мигрантов.