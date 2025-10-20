3.70 BYN
Из-за шатдауна ядерное агентство США отстранило 80 % персонала
В США из-за шатдауна Национальное управление по ядерной безопасности начало массово отправлять своих сотрудников в отпуска без сохранения заработной платы. По некоторым данным, на принудительный отдых направлено порядка 80 % персонала. В распоряжении агентства средств на финансирование осталось лишь на неделю своей работы.
В администрации президента США начали давать прогнозы завершения шатдауна. По версии главы Национального экономического совета Белого дома, правительство Соединенных Штатов, а вместе с ним и госинституты вернутся к нормальной работе уже на этой неделе.
Сегодня 20-й день шатдауна. Республиканцы и демократы раз за разом блокируют бюджетные законопроекты друг друга. При этом республиканская администрация США во главе с Дональдом Трампом выразила готовность принять против демократов жесткие меры, если в ближайшие дни они не пойдут на уступки, передает телеканал CNBC.