Из-за шатдауна ядерное агентство США отстранило 80 % персонала

В США из-за шатдауна Национальное управление по ядерной безопасности начало массово отправлять своих сотрудников в отпуска без сохранения заработной платы. По некоторым данным, на принудительный отдых направлено порядка 80 % персонала. В распоряжении агентства средств на финансирование осталось лишь на неделю своей работы.

В администрации президента США начали давать прогнозы завершения шатдауна. По версии главы Национального экономического совета Белого дома, правительство Соединенных Штатов, а вместе с ним и госинституты вернутся к нормальной работе уже на этой неделе.