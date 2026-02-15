Из-за суровой зимы и отмены льгот полякам придется раскошелиться

Весной поляков ждут доплаты за отопление: из-за суровой зимы и отмены льгот. Как пишет Gazeta Wyborcza, в стране жители ежемесячно платят в составе квартплаты авансы за отопление и горячую воду. Обычно речь о 50-100 долларах в месяц, но этой зимой сумм может не хватить. Некоторые кооперативы начинают делать перерасчеты.



Например, одному из жителей Варшавы уже выставили дополнительный счет на почти 340 долларов. Впрочем, не только морозы, но и политика властей сказалась на росте коммуналки. В июле 2025 года завершилась заморозка цен на тепло, и в новый отопительный сезон Польша впервые вошла без каких-либо "тарифных щитов". В итоге это обернулось подорожанием.