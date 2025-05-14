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На фоне урезания финансирования от США ВОЗ уменьшает свой руководящий состав

На фоне урезания финансирования от США ВОЗ уменьшает свой руководящий состав

ВОЗ сокращает руководящий состав с 11 до 6 человек на фоне урезания финансирования от США. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.

"Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду сообщил сотрудникам о том, что агентство ООН сокращает свою управленческую команду после того, как сокращение финансирования со стороны США привело к резкому сокращению бюджета... Тедрос Аданом Гебрейесус объявил новый "состав высшего руководства» в штаб-квартире агентства в Женеве из шести человек вместо 11", - сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на электронное письмо сотрудникам ВОЗ.

Также уточняется, что команда в новом составе начнет работу 16 июня.

СШАВОЗ