3.78 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Из-за утечки газа в ТЦ Владивостока 8 человек пострадали, 1 госпитализирован
В торговом центре во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, пострадали восемь человек, сообщают РИА Новости.
В ГУМЧС по Приморскому края РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели.
"Поступила информация о запахе газа, наши подразделения там работают", - пояснили в ведомстве.
Утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ не нашли, проверка продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья.
"Проверили помещения с газоанализатором - ничего не обнаружено. Проверили газоанализатором в районе касс - ничего не обнаружено, следуют на проверку холодильников", - сообщили в пресс-службе.
Все 8 пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, в сознании и в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в правительстве Приморья.
Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести из ТЦ. "Было осмотрено девять человек: восемь доставлены "скорой", один самостоятельно обратился. У одного состояние средней степени тяжести, госпитализирован во Владивостокскую больницу №2. У восьми состояние удовлетворительное, лечение амбулаторное", - сообщили в минздраве Приморья, уточнив, что пока нет информации по диагнозу.