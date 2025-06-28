Из-за утечки газа в ТЦ Владивостока 8 человек пострадали, 1 госпитализирован

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В торговом центре во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, пострадали восемь человек, сообщают РИА Новости.

В ГУМЧС по Приморскому края РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели.

"Поступила информация о запахе газа, наши подразделения там работают", - пояснили в ведомстве.

Утечку газа в помещениях эвакуированного ТЦ не нашли, проверка продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья.

"Проверили помещения с газоанализатором - ничего не обнаружено. Проверили газоанализатором в районе касс - ничего не обнаружено, следуют на проверку холодильников", - сообщили в пресс-службе.

Все 8 пострадавших в ТЦ во Владивостоке, где сообщили о запахе газа, в сознании и в удовлетворительном состоянии, сообщили журналистам в правительстве Приморья.