Из-за закрытия Ормузского пролива цены на удобрения выросли почти на 45 %

Конфликт на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива затронули практически все сферы жизни человека. Мир стоит на пороге кризиса в агросекторе.

Цены на удобрения выросли до самого высокого уровня с 2022 года. С начала войны зафиксирован рост почти на 45 %.

Через один из важнейших логистических узлов - Ормузский пролив - проходит около трети мировых поставок удобрений.