3.60 BYN
3.01 BYN
3.47 BYN
Из-за закрытия Ормузского пролива цены на удобрения выросли почти на 45 %
Автор:Редакция news.by
Конфликт на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива затронули практически все сферы жизни человека. Мир стоит на пороге кризиса в агросекторе.
Цены на удобрения выросли до самого высокого уровня с 2022 года. С начала войны зафиксирован рост почти на 45 %.
Через один из важнейших логистических узлов - Ормузский пролив - проходит около трети мировых поставок удобрений.
Их подорожание и нестабильность поставок могут привести к нехватке кормов для мясной промышленности, а в дальнейшем - к росту продовольственной инфляции.