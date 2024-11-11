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Избраны пять новых непостоянных членов Совбеза ООН. Что теперь изменится в повестке организации?

Совет Безопасности ООН обновлен на треть: его новыми непостоянными членами стали 5 стран - Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали.

Так, в повестке одной из важнейших структур ООН произойдут изменения: отныне больше внимания будет уделяться проблемам стран третьего мира.

Вместе с тем у пяти постоянных членов Совета Безопасности есть право блокировать любые неприемлемые для них решения, так что радикальных перемен в политике Совбеза ждать все-таки не стоит.

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