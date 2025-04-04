Издание Politico сообщило, что пошлины Трампа ставят под угрозу оборонную промышленность США

Новые пошлины американского лидера Дональда Трампа могут угрожать американской оборонной промышленности, информирует БЕЛТА со ссылкой на издание Politico.

"Тарифы президента Дональда Трампа подрывают не только экономику. Они подрывают безопасность. Если его программа будет реализована так, как запланировано, это может нарушить глобальные цепочки поставок, на создание которых Пентагон потратил десятилетия, сделать американское оружие более дорогим", - пишет издание.

По мнению ряда дипломатов, законодателей, чиновников и аналитиков оборонной промышленности, подход Америки идти в одиночку может заставить скептически настроенных союзников искать возможности сотрудничества в других местах. И это, в частности, нанесет удар по оборонной отрасли США, которая снабжала большую часть мира.

"Трамп называет свой тарифный план преобразующим шагом для выравнивания торговли и возвращения стране упущенных доходов. Но он рискует разрушить его другие обещания превратить США в промышленную державу", - указывает Politico.

"Будет нехватка поставок, ответный удар, и наши союзники и другие партнеры будут мстить, - предупреждает бывший сотрудник Пентагона по закупкам Билл Гринволт. - Некоторые потенциально жизненно важные поставки либо будут стоить намного дороже, чем они стоили, либо их просто не будет".

Отмечается, что пошлины - от 20 % на импорт из Европейского союза до 10 % на товары из Великобритании и Австралии - также, вероятно, подорвут оборонное сотрудничество США с другими странами. Под удар могут попасть проекты США с Норвегией и Израилем в области противоракетной и противовоздушной обороны, а также программы, связанные с истребителем F-35.

Кроме того, под угрозой может оказаться инициатива, объединившая Австралию, Великобританию и США для строительства атомных подводных лодок и обмена технологиями, если цены на комплектующие станут слишком высокими.

В публикации также говорится, что американская администрация рассчитывает создать больше рабочих мест внутри страны за счет производства иностранных деталей для оружия в США, но у компаний может не быть людей, которые могли бы выполнять эту работу. Это связано с тем, что оборонная промышленность в течение многих лет боролась за привлечение сотрудников из-за конкуренции со стороны других производителей и бурно развивающейся сферы услуг, где часто платят больше и где есть постоянная работа.

"В аэрокосмическом и оборонном секторе просто не хватает людей, чтобы удовлетворить текущие потребности", - заявил на встрече руководителей американских и европейских оборонных предприятий вице-президент по международным связям Ассоциации аэрокосмической промышленности Дак Хардвик.

Эксперты также обращают внимание на то, что сложность оборонного производства может привести к появлению множественных пошлин.

Сенатор Марк Келли (демократ от штата Аризона) пояснил, что глобальная цепочка поставок настолько сложна, что некоторые оборонные товары пересекают границы по несколько раз в процессе сборки, каждый раз облагаясь все большими пошлинами. "Цены вырастут, и цены, которые придется платить Министерству обороны, вырастут", - сказал он.