Израиль атаковал Иран - и никаких санкций Тель-Авиву со стороны коллективного Брюсселя

Главная международная тема - резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли ракетные удары по сотне иранских объектов. Помимо военных убиты десятки мирных иранских граждан. При этом "голубь мира" Трамп просто разводит руками.

Иностранные информагентства сейчас активно вбрасывают в инфополе нарратив, мол, в последние недели появились признаки стремления Ирана создать ядерное оружие. Еврейское государство сочло ситуацию критической и в одностороннем порядке решило действовать.

И никаких санкций или хотя бы резких заявлений в сторону Тель-Авива со стороны коллективного Брюсселя.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран двумя сотнями самолетов с целью "устранения угрозы иранского ядерного оружия".Удары нанесены по предприятиям, ядерным и военным объектам.

Сброшено около 330 боеприпасов примерно на сотню целей.

Погибли начальник штаба Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами, шестеро ведущих иранских специалистов в области ядерных исследований и глава иранской армии Мохаммад Багери. Погибших мирных граждан не менее восьми десятков.

В ответ Иран запустил около 150 дронов в направлении Израиля, целей они не достигли. Тель-Авив говорит о бессрочной военной операции.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Мы провели первый успешный удар. Мы ударили по старшему командованию, ударили по ведущим ученым, занимающимся разработкой атомной бомбы. Поразили ядерные объекты. Мы аккумулируем достижения".

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Суровое наказание Израилю за ночную воздушную атаку пообещал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Мехди Хосрави, ведущий IRNA:

"Сионистский режим должен ждать сурового наказания. Мощная рука Вооруженных сил Исламской Республики не оставит ее безнаказанной".

В атаках противника погибли несколько командиров и ученых. Их преемники и коллеги немедленно возьмут на себя все обязанности".

Кому нужна война на Ближнем Востоке?

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, закрыто воздушное пространство. Отдан приказ о призыве в армию тысяч резервистов. Граждане начали скупать продукты и предметы первой необходимости, готовясь к длительному противостоянию. Закрыли небо Иран, Иордания и Ирак.

На улицах иранских городов предсказуемые страсти. Иранцы требуют заслуженного возмездия:

"Мы требуем мести за кровь наших мучеников и ученых, убитых сегодня".

"Мы не дадим себя обмануть обещаниями Америки!"

"Мы видим, что за этим преступлением стоит рука Америки!"

Теперь Тегеран замораживает любые переговоры по ядерной сделке с Вашингтоном, несмотря на то, что всего через два дня в Омане американские и иранские дипломаты должны были провести очередной - уже шестой по счету - раунд.

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А США в лице своего лидера накануне израильской атаки подтверждали нацеленность на дипломатическое решение.

Вопрос Трампу: "По-видимому, израильтяне готовятся к какому-то нападению. Возможно нападение на Иран. Вы пытаетесь отговорить Нетаньяху от этого, или вы настолько против того, чтобы у Ирана было ядерное оружие, что все в порядке, потому что это не американская война?"

Дональд Трамп, президент США:

"Очень справедливый вопрос. Послушайте, я хочу заключить сделку с Ираном. Мы довольно близки к соглашению. Мы довольно близки к довольно хорошему соглашению. Это должно быть лучше, чем довольно хорошо, хотя... Но это должно быть. Я бы предпочел соглашение, пока я думаю, что есть соглашение, я не хочу, чтобы они входили, потому что я думаю, что это могло бы помочь на самом деле. Но это также может взорвать его. Но у нас были очень хорошие дискуссии с Ираном. Достигнем ли мы решения или нет, я не могу вам сказать, но это произойдет в ближайшее время. У них не должно быть ядерного оружия. Я предпочел бы более дружественный путь".

Но после атаки Трамп отстраненно ограничился неким постом в соцсетях, мол, предупреждал же, давал шанс Тегерану. А по сути лишь развел руками.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Сейчас будет попытка всеми силами разжечь региональный конфликт, потому что для Израиля задачей является не просто остановка иранской ядерной программы, а формирование условий для большого регионального конфликта и втягивание в него Соединенных Штатов, что, в свою очередь, для Соединенных Штатов является настоящим кошмаром, тем более команда Трампа об этом прямо говорит. Но тем не менее связь Израиля и Соединенных Штатов так велика, что даже желание одного, даже самого независимого президента зачастую недостаточно для того, чтобы разорвать эту связь. Поэтому Израиль намеренно провоцирует конфликт для того, чтобы втянуть Соединенные Штаты в него и решить вопросы своей безопасности, а на самом деле не безопасности, а регионального лидерства на долгие десятилетия вперед".

В израильском Минобороны с удовлетворением сообщают: на их удары Тегеран никак не сможет ответить, часть руководства ВВС страны ликвидирована. А в рамках подготовки к спецоперации на иранской территории спрятаны дроны, ракеты и устройства для подавления ПВО, которые и были активированы сегодня ночью.

Ближневосточный конфликт. Мировая реакция неоднозначна

В ООН призвали стороны к "максимальной сдержанности". С осуждением израильской атаки выступили Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Япония, Турция, Катар. В Китае "крайне обеспокоены" последствиями и готовы сыграть конструктивную роль в смягчении ситуации.