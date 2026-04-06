Израиль атаковал крупнейший нефтехимический завод в Иране. Об этом заявил министр обороны страны.

Кац подчеркнул, что это ключевая цель, на которую приходится около половины всего производства нефтехимической продукции в стране.

МАГАТЭ, в свою очередь, подтверждает недавние попадания в результате военных ударов близ АЭС "Бушер" в Иране на основе своего анализа, но сам объект не поврежден, следует из заявления агентства.