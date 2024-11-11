Израиль атаковал оборонные заводы и исследовательский центр в Алеппо

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. ВВС Израиля вечером 2 января атаковали ряд объектов на территории южной сирийской провинции Алеппо. В частности, оборонные предприятия, а также научно-исследовательский центр.

Помимо этого были поражены объекты в районе Дамаска и взята под контроль крупнейшая на юге Сирии плотина. ЦАХАЛ также сообщила о нанесении авиаударов по объектам на юге Ливана, с которых "Хезболла" осуществляла пуски ракет.

Сейчас израильская армия намеревается закрепиться для постоянного присутствия как в Сирии, так и в Ливане. Разработаны планы по созданию 12 форпостов в Южном Ливане (по одному напротив каждого северного израильского поселения) и 9 форпостов в Сирии - в районе Голанских высот.