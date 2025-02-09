Израиль атаковал военный аэродром в Сирии

Силы Израиля совершили атаку на военный аэродром Хальхаля, расположенный на севере провинции Эс-Сувейда в южной Сирии. Об этом проинформировала БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Сообщается о взрывах в районе авиабазы и о полетах военных самолетов в этом воздушном пространстве. Данных о возможных жертвах или материальном ущербе не предоставлено.