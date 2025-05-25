Израиль бросает в сектор Газа дополнительные силы

Армия обороны Израиля объявила, что все пехотные и бронетанковые подразделения ЦАХАЛ вошли в сектор Газа. Это означает переход конфликта в регионе на новый уровень - эскалация имеет целью установление абсолютного контроля над сектором Газа и полное уничтожение всех структур ХАМАС.

Данный план выглядит трудноосуществимым - общая площадь палестинского анклава составляет около 365 км, а израильтянами на сегодня контролируется от силы 1/5 часть.

Тем временем в Тель-Авиве накануне вновь состоялась массовая акция протеста с требованием прекращения военной операции в секторе Газа. Манифестанты также добиваются немедленной отставки премьера Биньямина Нетаньяху, в котором видят главную причину невозможности урегулирования конфликта.