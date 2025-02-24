Израиль и Венгрия стали соавторами проекта нейтральной резолюции США по Украине

Соавторами предложенного ранее Соединенными Штатами проекта нейтральной резолюции по Украине стали Венгрия, Грузия, Израиль и Северная Македония. Об этом в X сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, пишет ТАСС.

"Соавторы проекта резолюции США по войне на Украине в ГА ООН: Израиль, Венгрия, Грузия и Северная Македония", - написал он.

США впервые отказались быть соавторами проекта антироссийской резолюции ГА ООН по Украине, а в предложенном ими документе нет обвинений в адрес России о начале конфликта. В тексте также выражается сожаление в связи с трагической гибелью людей в "российско-украинском конфликте", содержится призыв к скорейшему его завершению.