3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Израиль может возобновить войну в секторе Газа
Автор:Редакция news.by
Кабинет безопасности Израиля вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсудит возможное возобновление огня в секторе Газа. Это связано с тем, что переговоры по разоружению ХАМАС и демилитаризации сектора застопорились. Также на встрече кабмина будет обсуждаться вопрос, касающийся Ирана.
Планирование проходит на фоне очередных антиправительственных выступлений. 2 мая сразу несколько израильских городов охватили масштабные акции протеста. Участники потребовали создания комиссии по расследованию обстоятельств нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, а также прозрачности в отношении действий военных и политических структур, которые, по мнению граждан, не смогли предотвратить вторжение.