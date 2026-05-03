Израиль может возобновить войну в секторе Газа

Кабинет безопасности Израиля вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсудит возможное возобновление огня в секторе Газа. Это связано с тем, что переговоры по разоружению ХАМАС и демилитаризации сектора застопорились. Также на встрече кабмина будет обсуждаться вопрос, касающийся Ирана.