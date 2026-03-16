Израиль начал военную операцию в Ливане
Автор:Редакция news.by
Израиль начал ограниченную военную операцию против шиитского движения "Хезболла", введя войска на территорию южного Ливана.
Причем целенаправленные рейды на ливанские земли ЦАХАЛ проводит еще с 14 марта. Сегодня через границу перешли подразделения 91-й территориальной дивизии "Ха-Галиль". Они будут действовать под прикрытием авиации.
По задумке израильского командования, на юге Ливана должна образоваться буферная зона, которая не даст "Хезбалле" возможность наносить удары по северу Израиля.