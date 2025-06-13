Израиль нанес серию авиаударов по северо-западу Ирана - 5 человек погибли

Израиль нанес новую серию авиаударов по северо-западу Ирана. Пять человек погибли в городе Тебриз.

Также были атакованы города в провинции Керманшах на западе страны, плюс ракетный объект КСИР в Ширазе. Под ударом оказался завод по обогащению урана. Сообщается, что большая часть ущерба поверхностная.

В Тегеране люди вышли на улицы, требуя нанести ответный удар по Израилю. По данным Красного Креста, от ночной атаки по Ирану пострадали 95 человек, один спасатель погиб. По данным ЦАХАЛ, большая часть высшего руководства ВВС Ирана была ликвидирована во время совещания в подземном штабе. Среди погибших трое высших военных чинов арабского государства и физики-ядерщики.

Тель-Авив заявил о возможности полноценной войны с Ираном. Офис Нетаньяху находится в тесном контакте с США по этой ситуации. В Тегеране объявили Вашингтон соучастником ночной атаки и заявили, что она была бы невозможна без сотрудничества с США. Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил, что действия Израиля не останутся без ответа. Иранское правительство пообещало жесткий ответ. Ситуацию на Ближнем Востоке обсуждают лидеры Британии, Франции и Германии.