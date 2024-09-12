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Израиль нанес удар по центру Исламского управления здравоохранения в Бейруте - 7 человек погибли
Продолжаем следить за ситуацией на Ближнем Востоке.
В ночь с 2 на 3 октября Израиль нанес удар по центру Исламского управления здравоохранения в Бейруте. По меньшей мере 7 человек погибли, 11 - получили ранения.
Всего за минувшие сутки жертвами ракетных атак по Ливану стали 46 человек, пострадали - 85, информирует Минздрав республики.
Израильская сторона также понесла потери. Впервые, по крайней мере официально, было заявлено о потерях ЦАХАЛ в ходе наземной операции в приграничных районах Ливана. Армия обороны подтвердила гибель 8 военных на юге арабской республики.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке движение "Исламское сопротивление Ирака" повысило свою активность. Группировка сообщила о нанесении удара по скоплению военнослужащих ЦАХАЛ на севере Израиля.
Конфликт на Ближнем Востоке повлияет на США и ЕС
Кроме того, в Ираке заявили, что в случае начала полномасштабной войны в ближневосточном регионе, экспорт газа и нефти из расположенных там стран прекратится. Это нарушит энергоснабжение Европы. По словам высокопоставленного чиновника из Народных мобилизационных подразделений Ирака, «ни одна капля нефти или газа не покинет Ближний Восток, если начнется война».
Ухудшится ситуация и для США. Администрация Байдена поставила страну в уязвимое положение, высвободив часть запасов стратегического нефтяного резерва и ограничив возможность быстрого наращивания добычи в сланцевом секторе.
США весьма уязвимы и к потенциальному шоку на нефтяном рынке из-за конфликта. Последствия уже проявляются. Цены на сырую нефть марки West Texas Intermediate накануне выросли более чем на 2 %. И это не предел, предупреждают эксперты, если Тель-Авив ответит на массированную атаку Тегерана.
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