Израиль нанес удар по ядерному объекту в Натанзе в Иране

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что уровень радиации за пределами ядерного объекта в Натанзе, по которому Израиль нанес удары, не изменился, сообщает РИА Новости.

По его словам, зафиксировано наличие радиоактивного загрязнения (в основном альфа-частицами) внутри объекта, его можно контролировать с помощью надлежащих средств защиты.

"Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остается неизменным", - добавил он.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил об отсутствии серьезного ущерба на ядерном объекте в Натанзе и отсутствии утечек радиации.

"Хорошо, что ущерб был нанесен лишь поверхностный. У нас не было и жертв. Также не было утечек радиации, которые могли бы стать причиной для беспокойства населения", - приводятся его слова на сайте правительства Ирана.

В организации добавили, что объект находится глубоко под землей.