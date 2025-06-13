Израиль нанес удары по Ирану

Срочная информация приходит с Ближнего Востока. Тель-Авив начал операцию «Восставший лев». ЦАХАЛ нанес удары по десяткам целей в Иране. Ими стали ядерные объекты, ученые, гражданское население, а также высшее военное руководство исламской республики. Разрушено 3 здания в жилом комплексе в Тегеране. Как сообщают СМИ, погибли 5 человек, еще 20 пострадали.

Среди жертв, по сообщениям СМИ, начальник Генштаба иранской армии, командующий Корпусом стражей исламской революции, трое физиков-ядерщиков. Поражен обогатительный завод в Натанзе. Сооружение объято пламенем, что несет в себе потенциальную угрозу распространения в регионе радиации. ЦАХАЛ утверждает, что Израиль атаковал Иран, так как тот якобы тайно разрабатывал компоненты ядерного оружия и приблизился к "точке невозврата". Тель-Авив уже объявил о завершении первого этапа операции против ядерной программы Ирана. Всего он намерен нанести несколько волн ударов.

Верховный лидер Ирана заявил, что дает "свободу действий" Вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля. Как передает агентство Fars, он назвал преступлением израильские атаки и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Тель-Авив уже готовится к ответным мерам Тегерана.