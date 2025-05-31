Израиль наносит новые удары по сектору Газа

Находиться там жителям практически невозможно. Ситуацию усугубляет голод. Под угрозой находится более 2 млн человек. Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов заявил, что "Газа - самое голодное место на Земле".

Свои атаки Тель-Авив продолжает на фоне сообщений СМИ о готовности израильского премьера согласиться на предложенный США план перемирия. Times of Israel приводит подробности о содержании документа. Он предполагает освобождение 10 оставшихся в живых израильских заложников и передачу тел 18 погибших в два этапа в обмен на 60-дневное перемирие. В ответ Израиль готов освободить 1236 палестинских заключенных и вернуть тела 180 человек.