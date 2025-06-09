Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг

Израильские военные провели абордаж судна "Мадлен" с группой активистов во главе со шведской экозащитницей Гретой Тунберг.

Миссия направлялась в сектор Газа с гуманитарным грузом, хотя ранее Тель-Авив предупреждал о том, что не допустит яхту к месту назначения. В итоге активистов задержали, среди них есть граждане Швеции, Франции, Турции и Бразилии.

Сама Грета назвала произошедшее похищением и призвала международное сообщество оказать давление на шведское правительство для освобождения активистов.

В Израиле заявили, что депортируют участников миссии в их страны как можно скорее, а то количество помощи, которое они перевозили, будет отправлено в Газу.

Инцидент получил резонанс - в Париже партия "Непокорившаяся Франция" призвала граждан к забастовкам по всей стране в знак протеста против перехвата миссии.