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Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг
Израильские военные провели абордаж судна "Мадлен" с группой активистов во главе со шведской экозащитницей Гретой Тунберг.
Миссия направлялась в сектор Газа с гуманитарным грузом, хотя ранее Тель-Авив предупреждал о том, что не допустит яхту к месту назначения. В итоге активистов задержали, среди них есть граждане Швеции, Франции, Турции и Бразилии.
Сама Грета назвала произошедшее похищением и призвала международное сообщество оказать давление на шведское правительство для освобождения активистов.
В Израиле заявили, что депортируют участников миссии в их страны как можно скорее, а то количество помощи, которое они перевозили, будет отправлено в Газу.
Инцидент получил резонанс - в Париже партия "Непокорившаяся Франция" призвала граждан к забастовкам по всей стране в знак протеста против перехвата миссии.
Фото РИА Новости