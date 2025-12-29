Израиль перейдет ко второму этапу соглашения по Газе

Премьер Израиля Нетаньяху во время визита в США выразил готовность двигаться ко второму этапу соглашения по сектору Газа, сообщает портал Axios.

Согласие было достигнуто, несмотря на нестыковки с командой Трампа. Как ранее сообщало издание, скепсис Нетаньяху касается механизмов демилитаризации сектора, формирования технократического правительства и состава стабилизационных сил, а также роли Турции и Катара в послевоенном устройстве Газы.