Израиль прекращает свое участие в Совете ООН по правам человека вслед за США

Израиль приветствует решение США о выходе из Совета ООН по правам человека и также прекращает свое участие в СПЧ ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел еврейского государства Гидеона Саара.

"Израиль приветствует решение президента Трампа не принимать участие в Совете ООН по правам человека. Израиль присоединяется к США и также прекращает свое участие в СПЧ ООН", - заявил Саар, чьи высказывания распространила пресс-служба МИД еврейского государства.

По словам Саара, Совет ООН по правам человека "сосредоточен на нападках на демократическое государство и распространении антисемитизма". "В отношении Израиля было принято более 100 осуждающих резолюций, это более 20 % всех когда-либо принятых резолюций Совета и больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых", - продолжил министр. Саар сообщил, что "Израиль больше не намерен мириться с этой дискриминацией".