3.78 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Израиль пригрозил атакой по ядерным объектам Ирана
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил атакой по объектам ядерной программы Ирана, расположенным в Фордо, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.
"Фордо - это тоже проблема, которой совершенно точно нужно заняться", - заявил Кац, чьи слова приводит телеканал.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Фото ТАСС