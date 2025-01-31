Израиль приостановил обмен пленными с ХАМАС. Что произошло?

Власти Израиля приостановили на время освобождение палестинских заключенных в рамках соглашения по обмену пленными с ХАМАС, пишет Times of Israel.

Решение было принято из-за беспорядков при передаче троих израильских заложников в городе Хан-Юнисе. Их провели мимо развалин дома бывшего лидера ХАМАС. Вокруг собралась агрессивная толпа, которая громко выражала свое недовольство.