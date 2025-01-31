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Израиль приостановил обмен пленными с ХАМАС. Что произошло?
Власти Израиля приостановили на время освобождение палестинских заключенных в рамках соглашения по обмену пленными с ХАМАС, пишет Times of Israel.
Решение было принято из-за беспорядков при передаче троих израильских заложников в городе Хан-Юнисе. Их провели мимо развалин дома бывшего лидера ХАМАС. Вокруг собралась агрессивная толпа, которая громко выражала свое недовольство.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху осудил такое отношение к своим гражданам, потребовав обеспечить безопасность заложников. По плану очередной обмен пленными должен состояться сегодня. Стороны уже обменялись списками.