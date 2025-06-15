3.77 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Израиль просил Трампа присоединиться к конфликту с Ираном
Израиль в последние несколько суток просил администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к конфликту с Ираном для уничтожения ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников, пишет ТАСС.
Собеседник портала утверждал, что США могут присоединиться к операции. Он добавил, что Трамп намекал в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что сделает это в случае необходимости.
Израильский источник также сообщил Axios, что США рассматривают просьбу Израиля присоединиться к противостоянию с Ираном. Он добавил, что Израильские власти надеются, что Трамп согласится.
В свою очередь представитель США подтвердил порталу, что Израиль призывал администрацию Трампа присоединится к конфликту, однако заявил, что администрация не рассматривает этот вариант.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Вечером 13 июня Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты и авиабазы. Власти еврейского государства признали поражение некоторых объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена. Воздушное пространство Израиля закрыто, Иран также объявил о прекращении всех полетов авиации над страной, остается закрытым воздушное пространство над Ираком.