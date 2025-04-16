Израиль расширит операцию в секторе Газа, если ХАМАС откажется от перемирия

Израиль расширит операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не согласится на временное перемирие о прекращении огня и обмене заложников. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РИА Новости.

"Если ХАМАС продолжит свое упрямство - операция (в секторе Газа - прим. ред.) расширится и перейдет к следующим этапам", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба минобороны.

Ранее Кац озвучил новые подходы военных к ведению боевых действий в секторе Газа, которые предусматривают возрастающие удары по палестинским группировкам, глубокую зачистку захваченных территорий с применением тяжелой техники и постоянное расширение израильской зоны безопасности за счет территории палестинского анклава.

Исраэль Кац заявил, что израильские войска останутся в так называемых зонах безопасности в секторе Газа, Ливане и Сирии на неопределенный срок.

"В отличие от прошлых операций, Армия обороны Израиля не покидает захваченные и зачищенные территории", - отметил Кац.

Ранее Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа с целью подорвать контроль палестинского движения ХАМАС над населением сектора.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.