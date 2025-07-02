Израиль согласился с условиями США для прекращения огня в секторе Газа

Израиль согласился на условия плана о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа.

Как заявил президент США Дональд Трамп, с окончательным предложением об урегулировании конфликта выступят Египет и Катар. Глава Белого дома выразил надежду, что палестинское движение ХАМАС согласится на сделку.

Накануне хуситы в Йемене заявили об атаке гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион, а также атаках беспилотников в трех городах Израиля. Представитель хуситов заявил: "Операции по поддержке палестинского народа в секторе Газа в знак неприятия преступлений геноцида продолжаются".