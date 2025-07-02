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Израиль согласился с условиями США для прекращения огня в секторе Газа
Автор:Редакция news.by
Израиль согласился на условия плана о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа.
Как заявил президент США Дональд Трамп, с окончательным предложением об урегулировании конфликта выступят Египет и Катар. Глава Белого дома выразил надежду, что палестинское движение ХАМАС согласится на сделку.
Накануне хуситы в Йемене заявили об атаке гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион, а также атаках беспилотников в трех городах Израиля. Представитель хуситов заявил: "Операции по поддержке палестинского народа в секторе Газа в знак неприятия преступлений геноцида продолжаются".
Министр обороны Израиля анонсировал новые удары по Йемену после атаки со стороны хуситов.